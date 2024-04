Rieti: Sabatini (Fd'I), condanna per atto intimidatorio a sede locale partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, esprime "ferma condanna per il vile e violento atto intimidatorio contro la sede di Fratelli d'Italia di Rieti e l'ufficio del parlamentare e coordinatore regionale del Lazio Paolo Trancassini". In una nota Sabatini spiega: "A lui e a tutti gli amici di Rieti va la nostra vicinanza e solidarietà, con la certezza che non saranno certamente le intimidazioni, le minacce e gli atti vandalici a fermare il nostro impegno e proficuo lavoro in favore degli italiani e dei cittadini del Lazio. Nell' auspicare che le forze dell' ordine riescano il prima possibile ad individuare i responsabili, invitiamo tutte le forze politiche ad unirsi ad una ferma condanna del gesto, con la certezza che sia interesse di tutti, e in primo luogo della stessa tenuta democratica del Paese, fermare questa spirale di odio e di violenza contro il nostro partito e le nostre comunità politiche".(Com)