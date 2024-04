Pakistan: caso Toshakhana, Alta corte Islamabad sospende condanna a 14 anni per ex premier Khan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 gennaio Khan, insieme alla moglie, Bushra Bibi, è stato condannato in appello dall’Alta corte di Islamabad a 14 anni di reclusione per il “caso Toshakhana”, che prende il nome dal dipartimento che custodisce i doni ricevuti dal primo ministro e da altre cariche: l’accusa è di aver venduto illegalmente doni di Stato dal valore superiore a 140 milioni di rupie ricevuti nella veste di capo del governo tra il 2018 e il 2022. Nell'agosto del 2023 era già stato condannato in primo grado a tre anni. Nell’ottobre del 2022 la Commissione elettorale aveva disposto l’interdizione dalle cariche pubbliche per cinque anni e deferito il caso al tribunale. (segue) (Inn)