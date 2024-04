Pakistan: caso Toshakhana, Alta corte Islamabad sospende condanna a 14 anni per ex premier Khan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan è sotto processo e destinatario di un mandato d’arresto anche per l’attacco al quartier generale dell’Esercito, avvenuto il 9 maggio 2023 durante le proteste di massa dei sostenitori del suo partito, processo in carico a un Tribunale antiterrorismo. Le proteste, degenerate anche in atti violenti e attacchi a stazioni di polizia e siti militari, si scatenarono dopo il primo arresto di Khan, per il caso del fondo fiduciario Al Qadir University Project Trust (Aqupt), oggetto di un’inchiesta del National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari. Il fondo è stato istituito per sostenere la creazione dell’Università Al Qadir, in costruzione a Sohawa, vicino Islamabad. Khan è il fondatore e presidente dell’Aqupt, in cui sono coinvolti anche la moglie e due dirigenti del Pti, Zulfiqar Bukhari e Babar Awan. La prima pietra dell’università è stata posata il 5 maggio 2019, quando Khan era premier. Per il progetto dell’ateneo la società immobiliare Bahria Town ha donato alcuni terreni, donazioni sulla cui trasparenza ci sarebbero dei dubbi. Secondo il Nab, in sostanza, sarebbero state sottratte risorse da una somma che il fondatore di Bahria Town, Malik Riaz, doveva allo Stato pachistano, un trattamento di favore in cambio del quale sarebbero stati donati i terreni. (segue) (Inn)