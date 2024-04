Gaza: "Guardian", Israele ha chiesto all'Onu di smantellare l'Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha presentato all'Onu una proposta per smantellare l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente, e trasferire il suo personale in un'agenzia sostitutiva per effettuare le consegne di generi alimentari a Gaza. È quanto riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”, che cita fonti delle Nazioni Unite. La proposta è stata presentata alla fine della scorsa settimana dal capo di Stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevi, ai funzionari delle Nazioni Unite in visita Israele, che l’hanno inoltrata sabato scorso al segretario generale, Antonio Guterres. L’Unrwa non è stata coinvolta nei colloqui poiché le Forze di difesa israeliane (Idf) si rifiutano di interagire con i rappresentanti dell'agenzia a causa delle accuse, sinora non dimostrate, di affiliazioni di alcuni membri del personale dell’agenzia con i gruppi islamisti palestinesi Hamas e Jihad islamica. (segue) (Rel)