Gaza: "Guardian", Israele ha chiesto all'Onu di smantellare l'Unrwa (2)

- Secondo i termini della proposta presentata la scorsa settimana, da 300 a 400 dipendenti dell’Unrwa verrebbero inizialmente trasferiti in un’altra agenzia delle Nazioni Unite, come il Programma alimentare mondiale (Pam, con sede a Roma), o in una nuova organizzazione creata appositamente per distribuire gli aiuti alimentari a Gaza. L’Unrwa, che sostiene i territori palestinesi dal 1950, è stata esclusa dai colloqui nonostante sia il principale operatore umanitario nell'area. “L’Unrwa è stata sistematicamente esclusa dalle conversazioni relative al coordinamento degli aiuti umanitari a Gaza”, ha affermato il direttore delle relazioni esterne dell’organizzazione, Tamara Alrifai. Secondo alcuni funzionari delle Nazioni Unite interpellati dal “Guardian”, il piano israeliano sarebbe un tentativo di dipingere l’Onu come riluttante a cooperare in caso di carestia a Gaza, un rischio indicato come imminente da diverse organizzazioni umanitarie. Altre fonti dell'Onu del quotidiano britannico sostengono che la proposta israeliana sarebbe il culmine di una lunga campagna volta a smantellare l’Unrwa. (Rel)