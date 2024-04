Bosnia: a febbraio +9 per cento annuo turisti in Federazione, in calo in Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di arrivi di turisti nella Federazione di Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana) nel febbraio 2024 è stato di 61.681, ovvero il 9,3 per cento in più rispetto a febbraio 2023. La partecipazione dei turisti nazionali è stata del 40,7 per cento, quella dei turisti stranieri del 59,3 per cento. Nell'entità serba del Paese (Repubblica Srpska) invece nel febbraio 2024 sono stati registrati 31.664 arrivi di turisti, ovvero l'1,2 per cento in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Del numero totale di turisti nel febbraio 2024, 18.717 erano turisti stranieri. In entrambe le entità l'arrivo da fuori è dovuto soprattutto grazie a cittadini della Serbia e della Croazia, secondo quanto riportano i rispettivi Istituti di statistica.(Seb)