Spagna: Feijoo, elezioni regionali potrebbero porre fine a protagonismo indipendentisti

- Alle elezioni nei Paesi Baschi ed in Catalogna, la posta in gioco è che l'indipendentismo cessi di essere il protagonista della politica nazionale spagnola e che la Spagna diventi uno Stato di diritto che protegga i trattati dell'Ue, la separazione dei poteri, l'indipendenza giudiziaria e il rispetto delle sentenze. Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", spiegando che aver messo la governabilità del Paese nelle mani del movimento pro-indipendenza significa che il governo centrale "sarà fatto a pezzi". "Questo è il labirinto in cui ci ha cacciato il sanchismo (così l'opposizione definisce le politiche del governo guidato da Pedro Sanchez). Bisogna riconoscere che mai un primo ministro si è umiliato così tanto, mai ha umiliato così tanto la sua nazione e mai ha causato tanta confusione, tanta inquietudine e tanta impotenza", ha attaccato il leader popolare. In merito alla possibilità di una alleanza con i partiti indipendentisti nel caso in cui decidessero di abbandonare la via unilaterale, Feijoo ha affermato che se i nazionalisti "si riconciliano con la legge, la Costituzione, la separazione dei poteri, l'indipendenza giudiziaria" allora "si può avere una conversazione". (Spm)