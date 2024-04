Giappone: la famiglia reale debutta su Instagram con foto e video dell’imperatore Naruhito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia reale del Giappone ha debuttato sulla popolare piattaforma social Instagram con 19 foto e video dell’imperatore Naruhito e dell’imperatrice Masako durante recenti apparizioni pubbliche. Lo riferiscono i media locali, osservando come l’account dell’Agenzia della Casa imperiale sia già seguito da oltre 160 mila utenti ma non segua alcun altro profilo. Finora non sono state pubblicate “storie”, né i post contengono immagini private dei monarchi. Le didascalie descrivono le attività ufficiali svolte dall’imperatore e dall’imperatrice, e i commenti sono moderati.(Git)