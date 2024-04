Egitto: cerimonia insediamento del presidente Al Sisi nella nuova capitale amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si insedierà ufficialmente domani nella nuova capitale amministrativa per il suo terzo mandato, prestando giuramento davanti alla Camera dei rappresentanti. La cerimonia di insediamento di Al Sisi inaugurerà la nuova capitale amministrativa a 40 chilometri ad est del Cairo. Secondo quanto riferito dai media, parteciperanno alla sessione anche membri del Senato, alcuni leader di partiti politici e personaggi pubblici. Al Sisi è stato rieletto per la terza volta nel dicembre 2023, con poco più di 39,7 milioni di voti (89,6 per cento), e resterà in carica per altri sei anni. (segue) (Cae)