Egitto: cerimonia insediamento del presidente Al Sisi nella nuova capitale amministrativa (2)

- L'ambizioso piano egiziano di costruire una nuova metropoli a 40 chilometri dal Cairo era stato annunciato nel marzo 2015 durante un vertice a Sharm al Sheikh per attirare gli investitori stranieri fuggiti dall'Egitto dopo la rivolta del 2011. L’iniziativa è una delle tante annunciate dal presidente Abdel Fatah al Sisi per sostenere lo sviluppo dell'economia e creare posti di lavoro per una popolazione, in crescita, di 91 milioni di persone. Il progetto sorge su una superficie di 4.249 ettari, ospita le istituzioni amministrative e vari apparati di governo, nonché circa 6,5 milioni di persone. (Cae)