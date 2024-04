© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Immenso Jannik Sinner, vittoria a Miami e numero 2 al mondo nel tennis”. Lo scrive su X il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Orgoglio italiano, primo azzurro nella storia ad arrivare così in alto. Esempio per i nostri giovani”, aggiunge Fitto. (Rin)