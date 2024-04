Scozia: entra in vigore la nuova legge sui crimini d'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore oggi in Scozia la nuova legge sui crimini d'odio nel mezzo delle critiche di coloro che sostengono che potrebbe danneggiare la libertà di parola. La legge, approvata con 82 voti favorevoli, 32 contrari e quattro astenuti dopo un acceso dibattito, crea un nuovo reato di “istigazione all’odio” relativo all’età, alla disabilità, alla religione, all’orientamento sessuale, all’identità transgender o all’intersessualità. Una persona commette un reato se comunica materiale o si comporta in un modo "che una persona ragionevole considererebbe minaccioso o offensivo", con l'intenzione di fomentare l'odio sulla base delle caratteristiche indicate come protette. Violare la normativa prevede una pena detentiva massima di sette anni. Gli alti funzionari di polizia affermano di aspettarsi un’ondata di denunce relative ai messaggi di offesa sui social network. Nonostante le critiche sul fatto che tale legge possa danneggiare la libertà d'espressione il governo scozzese insiste sul fatto che la normativa protegge dall’odio e dal pregiudizio senza soffocare il libero pensiero individuale. (Rel)