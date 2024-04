Germania: Meyer (Fdp), siamo gli unici garanti del freno all'indebitamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico tedesco (Fdp) è “l'unico garante” del freno all'indebitamento. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo parlamentare dell'Fdp, Christoph Meyer, al quotidiano “Tagesspiegel”. L'Fdp ha “una posizione piuttosto unica nello spettro dei partiti”, ha detto Meyei secondo il quale l'approccio del partito sarà premiato a livello elettorale perché “la stragrande maggioranza della popolazione è a favore del freno all’indebitamento”. Meyer respinge la commissione per la riforma e questo "perché il freno all'indebitamento sta funzionando come previsto". Meyer ha anche affermato che non si aspetta che la coalizione di governo, composta da Partito socialdemocratico (Sdp), Verdi e Fdp, possa sfaldarsi prima del 2025, naturale scadenza del mandato. “Ma nei prossimi mesi dovremo riuscire a presentare qualcosa di sostanziale per rendere la Germania nuovamente forte come piazza economica”, ha detto l'esponente liberaldemocratico, secondo cui anche l'Spd e i Verdi hanno compreso l'importanza di tale obiettivo. (Geb)