Algeria: presidente Tebboune, Pil oltre 400 miliardi entro il 2026

- Il Pil dell’Algeria supererà i 400 miliardi di dollari entro la metà del 2026, aumentando rispetto ai 247 miliardi del 2023. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, che ha affermato: "L'Algeria sarà un Paese emergente e non in via di sviluppo". Il capo dello Stato ha aggiunto che “quasi 6.000 nuovi progetti sono sul tavolo dell'Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (Aapi) e che metà di questi sono già stati avviati. “Entro il 2026 la maggior parte di questi progetti sarà completata e avrà iniziato a creare posti di lavoro e ricchezza”, secondo Tebboune. Il presidente ha proseguito affermando che 84 investitori stranieri sono intenzionati a investire in Algeria e che gli stipendi saranno raddoppiati tra il 2026 e il 2027. (Ala)