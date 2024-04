Pasqua: controlli contro furti e borseggi a Roma, arrestate 16 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 16 persone, di cui otto donne, arrestate con l'accusa di furto il bilancio dei dei controlli svolti dai carabinieri del Gruppo di Roma nelle aree prevalentemente affollate dai turisti e cittadini romani, d’intesa con la Procura di Roma nel corso delle vacanze pasquali. In particolare, i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due sudamericani, lui 49enne cileno e lei 39enne cubana, bloccati appena dopo aver derubato del telefono cellulare un turista 82enne che stava pranzando all’interno di un ristorante in via della Fontanella. I carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato, invece, altri tre sudamericani, un peruviano e una coppia di cubani, sorpresi in piazza Risorgimento mentre, dopo aver accerchiato un turista seduto su un muretto, gli hanno sfilato lo smartphone dalla tasca della giacca. (segue) (Rer)