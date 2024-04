Pasqua: controlli contro furti e borseggi a Roma, arrestate 16 persone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre alla fermata Termini, i carabinieri della stazione di Roma Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza due cileni, con precedenti, senza fissa dimora, bloccati subito dopo aver asportato un portafogli di un turista giapponese. I Carabinieri di Nucleo Scalo Termini, in distinte operazioni, hanno arrestato due donne, di 40 e 41 anni, con precedenti, dopo aver sottratto da una profumeria alcuni cosmetici del valore di oltre 350 euro, ai quali avevano rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza. Tutte le vittime di furto consumato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati. (Rer)