India: caso Kejriwal, custodia prorogata fino al 15 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arvind Kejriwal, capo del governo del Territorio di Delhi e leader del Partito dell’uomo comune (Aap), dovrà restare in carcere almeno fino al prossimo 15 aprile, quattro giorni prima dell’inizio delle elezioni generali in India. Lo ha stabilito il tribunale distrettuale di Delhi al termine dell’udienza odierna. Il caso continua ad alimentare polemiche all’interno del Paese in vista del voto. L’Aap sostiene che Kejriwal sia perseguito ingiustamente, sulla base di un’inchiesta motivata da fini politici. Il primo ministro Narendra Modi e il suo Partito del popolo indiano (Bjp) negano ogni ingerenza politica. Quest’oggi gli avvocati dell’Enforcement Directorate (Ed), l’agenzia investigativa del ministero delle Finanze che lo ha arrestato il 21 marzo nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita degli alcolici, hanno definito Kejriwal “non collaborativo” e, sottolineando come le sue risposte siano state “evasive”, ne hanno chiesto la proroga della carcerazione per altri 15 giorni. L’imputato, da parte sua, è tornato ad attaccare Modi. “Quello che il primo ministro sta facendo non è il bene del Paese”, ha affermato prima dell’udienza. (segue) (Inn)