India: caso Kejriwal, custodia prorogata fino al 15 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kejriwal resta comunque capo del governo del Territorio di Delhi. La scorsa settimana l’Alta corte di Delhi ha respinto una petizione volta a rimuoverlo dall’incarico per il fatto di essere agli arresti. L’Alta corte – un collegio composto dai giudici Manmohan e Manmeet Pritam Singh Arora – ha spiegato che “non c’è spazio per un’ingerenza giudiziaria”, che non ci sono ostacoli legali al fatto che Kejriwal continui a ricoprire la carica e che la questione è all’esame del luogotenente governatore del Territorio (il garante costituzionale del Territorio), che la sottoporrà eventualmente alla presidenza della Repubblica. La petizione respinta era stata presentata da un residente di Delhi, Surjit Singh Yadav. (segue) (Inn)