India: caso Kejriwal, custodia prorogata fino al 15 aprile (7)

- Il caso, a poche settimane dalle elezioni politiche, ha avuto una risonanza internazionale. Il portavoce del ministero degli Esteri della Germania, Sebastian Fischer, ha dichiarato: “Partiamo dal presupposto e ci aspettiamo che anche in questo caso vengano applicati gli standard relativi all’indipendenza della magistratura e i principi democratici fondamentali”. Alla dichiarazione è seguita, il 23 marzo, la convocazione del viceambasciatore tedesco a Nuova Delhi, Georg Enzweiler, da parte del ministero degli Esteri indiano, per trasmettere a Berlino una “forte protesta”. Allo stesso modo il governo indiano si è opposto “fermamente” a un commento rilasciato ai media dall’ufficio del portavoce del dipartimento di Stato Usa: “Incoraggiamo un processo legale equo, trasparente e tempestivo per il ministro capo Kejriwal”. Anche in questo caso il ministero degli Esteri dell’India, in un comunicato pubblicato oggi, ha contestato difeso il sistema giudiziario, lo stato di diritto e la democrazia del Paese. (segue) (Inn)