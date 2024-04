Croazia: calo annuo del 7,4 per cento della produzione agricola nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore della produzione agricola in Croazia nel 2023 è diminuito del 7,4 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riporta la seconda stima pubblicata dall'Istituto di statistica (Dzs) del Paese, secondo cui anche il valore del reddito reale in agricoltura è in calo dell'1,6 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento. La diminuzione del valore della produzione agricola è stata influenzata principalmente dal calo medio dei prezzi dei cereali, del 43 per cento, quindi dal calo dei prezzi del grano del 48,6 per cento e del mais del 44,5 per cento. Rispetto all'anno precedente, la produzione di bestiame è aumentata del 14,7 per cento e il valore dei suini del 22,2 per cento. Nel 2023, rispetto al 2022, la produzione di mele e mandarini è aumentata, mentre allo stesso tempo è diminuita la produzione di prugne, ciliegie, fragole, pere e altri frutti. (Seb)