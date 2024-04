Roma: girava tra auto e moto in sosta con attrezzi da scasso, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggirava con fare sospetto tra alcune auto e moto in sosta in zona piazza Barberini, a Roma, con diversi attrezzi utili per forzare delle serrature. Per questo un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Roma Vittorio Veneto. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando l'uomo è stato fermato in via Sistina perché notato in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune auto e moto in sosta. I militari, dopo averlo trovato in possesso di alcune chiavi artigianali utilizzate per forzare le serrature, cacciaviti, forbici e diversi mazzi di chiavi di auto e moto, lo hanno portato in Caserma e denunciato alla Procura. (Rer)