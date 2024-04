Roma: spari nella notte contro saracinesca bar al Quarticciolo, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spari contro la saracinesca un bar-tabacchi in zona Quarticciolo, a Roma. È successo questa notte, quando ignoti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in direzione dell'esercizio commerciale in via Molfetta. La scoperta è stata fatta dal titolare del bar intorno alle ore 7 di questa mattina. Mentre stava aprendo il locale, infatti, l'uomo ha notato i colpi e ha subito segnalato l'accaduto al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Casilina. Per i rilievi tecnico scientifici sono intervenuti inoltre i militari del nucleo investigativo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto, anche con l’acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. (Rer)