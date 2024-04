Algeria: ministro Industria, 100 operatori vogliono diventare fornitori per industria auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 100 operatori algerini si stanno posizionando per diventare fornitori dell’industria automobilistica. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria algerino, Ali Aoun, in un'intervista rilasciata alla rivista "Injazat", in cui ha sottolineato che l'industria automobilistica rappresenta un'opportunità di investimento. Il ministero, ha proseguito Aoun, ha adottato una strategia di accompagnamento volta a sviluppare l'industria e rafforzare l'integrazione delle capacità nazionali, potenziando gli input locali al posto delle importazioni e aumentando la capacità di esportazione. Il ministro ha inoltre ricordato che sono stati introdotti incentivi per incoraggiare le attività di fornitura dei materiali, concedendo ai produttori la possibilità di beneficiare del sistema preferenziale, oltre all'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto sui componenti e sulle materie prime importate o locali. (Ala)