Russia: ministero Esteri, ci appelleremo a tribunali internazionali su lotta al terrorismo

- La Russia intende fare appello ai tribunali internazionali dopo aver inviato una nota sulla lotta contro il terrorismo a Kiev. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova intervistata dall'emittente "Pervyj Kanal". Ieri il dicastero russo ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che Mosca ha recentemente consegnato una nota sulla lotta contro il terrorismo a Kiev attraverso un canale di Minsk. In particolare, la Russia ha fatto una richiesta di arrestare ed estradare tutte le persone coinvolte in attacchi terroristici sul territorio russo, incluso il direttore del Servizio di sicurezza ucraino Vasyl Malyuk. "La Russia intende fare appello ai tribunali internazionali. I documenti pertinenti sono ora in preparazione e il nostro Paese è impegnato nelle relative procedure obbligatorie", ha spiegato Zakharova. La portavoce ha aggiunto che la nota inviata all'Ucraina con la richiesta di estradare coloro che sono coinvolti nell'organizzazione degli attacchi terroristici non contiene disposizioni relative all'attacco al Crocus City Hall, poiché l'indagine sull'attentato non è stata ancora completata. La Russia elaborerà un altro appello sulla base dei risultati dell'indagine. (Rum)