- I Vigili del fuoco sono impegnati sull'autostrada A23 Udine-Tarvisio, al km 64, per una frana dopo la galleria Campiolo. I detriti hanno invaso la carreggiata, ma nessun veicolo è stato colpito dai massi. L’intervento – riferiscono gli stessi Vigili del fuoco – è in corso, per cui l’autostrada risulta chiusa in entrambe le direzioni. (Rin)