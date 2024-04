Roma: 63enne trovata senza vita nelle acque del Tevere, disposto esame autoptico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato disposto l’esame autoptico per la donna di 63 anni ritrovata ieri pomeriggio senza vita nelle acque del Tevere, a Roma. Il corpo della donna è stato trovato all’altezza di Lungotevere Testaccio e ponte Sublicio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino e della compagnia di Roma Centro. La donna, da quanto si apprende, era scomparsa dallo scorso 25 marzo, ed era in cura psichiatrica per un disturbo depressivo. La denuncia della scomparsa era stata fatta dal fratello della donna. La salma è stata trasportata all’obitorio comunale per l’esame autoptico, ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. (Rer)