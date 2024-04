Gaza: “Axios”, Usa e Israele si incontrano oggi online per discutere di operazione a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e Israele dovrebbero tenere oggi un colloquio in video conferenza per discutere dell’operazione di terra annunciata da Tel Aviva e non ancora avviata nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito quattro funzionari israeliani e statunitensi al portale d’informazione “Axios”. L’incontro avrebbe dovuto svolgersi la scorsa settimana, ma Israele ha deciso di annullarlo dopo che gli Stati Uniti non hanno esercitato il diritto di veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, consentendo l’adozione di una risoluzione sul cessate il fuoco immediato a Gaza. L’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden ha più volte avvertito Israele delle conseguenze di un’eventuale invasione di Rafah, dove si trovano circa 1,5 milioni di palestinesi sfollati da altre aree dell’exclave palestinese. (Res)