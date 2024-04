Regno Unito: "Times", rivolta nei conservatori sulla nuova legge contro i senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta affrontando una rivolta dei parlamentari conservatori in relazione al progetto di legge che inasprisce le norme di sicurezza sui senzatetto. Obiettivo del governo, secondo quanto quanto riferisce il quotidiano “The Times”, è presentare una normativa al Parlamento che prevede di consentire alla polizia il potere di multare o di spostare i senzatetto. Tale proposta, tuttavia, ha provocato la dura reazione di decine di parlamentari conservatori. Ieri fonti governative di alto livello hanno affermato di aver “sospeso” l'esame della legislazione mentre il governo ha avviato dei negoziati con il fronte dei ribelli. Sarebbero oltre 40, secondo il “Times”, i parlamentari conservatori – tra cui la maggior parte del gruppo One Nation, i moderati del Partito – hanno chiarito che voteranno contro il disegno di legge. "Il governo è nel panico per la portata della ribellione perché sa che se spingerà per votare la normativa perderà”, ha detto una fonte parlamentare del quotidiano. “Ma non ci tireremo indietro né cederemo. La palla è nel campo del governo. Ci devono ascoltare, altrimenti sarà una situazione disperata per loro”, ha aggiunto la fonte del “Times”. (Rel)