Cina-Francia: Sejourne, disaccoppiamento non è scenario auspicabile

- Per la Francia "non è auspicabile un disaccoppiamento dalla Cina". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Stephane Sejourne a Pechino durante la conferenza stampa congiunta con l' omologo cinese Wang Yi. Con disaccoppiamento s'intende una riduzione significativa dei rapporti economici bilaterali che, secondo Sejourne non sarebbe una prospettiva positiva per la Francia che preme più per un “riequilibrio economico", perché "anche il nostro commercio deve poggiare su basi sane e sostenibili". (Frp)