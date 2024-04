Serbia: Vucic annuncia acquisto armamenti, pronti a proteggerci senza minacciare nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è l'unico Paese della regione dei Balcani ad avere uno status militare neutrale ed è quindi pronta a proteggersi, ma senza minacciare nessuno. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic durante la visita ai membri delle Forze armate serbe di stanza all'aeroporto militare di Batajnica, vicino alla capitale Belgrado, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Beta". Vucic ha in seguito annunciato l'acquisizione di nuovi aerei da combattimento, nonché di armi di artiglieria e lanciarazzi, sottolineando che nell'esercito "si investe più che mai" e ha annunciato che il 20 aprile verranno presentati in azione dei droni di produzione nazionale. Il presidente serbo ha quindi dichiarato che la prossima volta che apparirà un oggetto volante non identificato nei cieli del Paese, come è avvenuto sabato scorso nei pressi della città di Valjevo, dovranno essere utilizzati dei mezzi adeguati "per abbatterlo e determinare a chi appartiene". Il ministro della Difesa Milos Vucevic, incaricato dal presidente a formare il nuovo governo, ha da parte sua affermato che l'esercito "avrà il massimo appoggio nel nuovo governo" poiché è "il garante della sopravvivenza di una Serbia sovrana e indipendente". (Seb)