Montenegro: allarmi bomba in Tribunale e Corti di Podgorica

- Il Tribunale, la Corte di cassazione, la Corte d'appello e la Corte costituzionale della capitale montenegrina, Podgorica, sono stati evacuati stamane dopo che sono arrivate delle segnalazioni via mail sulla presenza di bombe. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui si tratta della seconda volta in venti giorni in cui si verificano segnalazioni sul piazzamento di ordigni esplosivi negli stessi edifici. Sono in corso i sopralluoghi e le attività di verifica sul posto da parte delle squadre preposte. (Seb)