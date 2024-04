Gaza: forze Israele si ritirano da ospedale Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) si sono ritirate dall’ospedale Al Shifa, a Gaza City, nel nord della Striscia di Gaza, dopo un’operazione durata due settimane. Lo hanno riferito le stesse Idf sul loro canale Telegram. “Le truppe hanno ucciso i terroristi in scontri ravvicinati, hanno localizzato numerose armi e documenti di intelligence in tutto l'ospedale, evitando di danneggiare i civili, i pazienti e le squadre mediche”, si legge nella nota, che riferisce inoltre del proseguimento delle operazioni in altre aree della Striscia. A Khan Yunis, nel sud, le Idf continuano ad assediare l’area dell’ospedale Al Amal. (Res)