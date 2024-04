Israele: in migliaia in piazza per chiedere dimissioni Netanyahu e accordo su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera in Israele per chiedere le dimissioni del primo ministro, Benjamin Netanyahu, elezioni anticipate e un accordo sul rilascio dei circa 130 ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito il quotidiano israeliano Haaretz, precisando che almeno 16 persone sono state arrestate in diverse città del Paese nell’ambito delle manifestazioni. (Res)