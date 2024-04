Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo fino al mattino ovunque coperto; poi su Alpi, Prealpi e e alta pianura da molto nuvoloso a localmente coperto, altrove temporanee schiarite ma poi variabile con addensamenti sparsi. In serata copertura in graduale attenuazione da ovest. Fino al mattino precipitazioni da moderate a forti diffuse, più consistenti su Alpi e Prealpi, anche a carattere di rovescio o temporale; nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi, più probabili su Prealpi e alta pianura, in spostamento verso Est e in esaurimento in serata. Temperature minime in pianura intorno a 13 °C, massime intorno a 17 °C. (Rem)