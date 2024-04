Energia: in due anni la Russia ha venduto gas all'Occidente per 23 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo aprile del 2022 a gennaio del 2024, la Russia ha guadagnato circa 2.300 miliardi di rubli (23 miliardi di euro), vendendo gas ai Paesi occidentali. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando i dati dell'Ufficio statistico dell'Ue Eurostat e la piattaforma della Nato Comtrade. Nel marzo del 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto, secondo cui la Russia ha iniziato a vendere gas in rubli ai Paesi che avevano introdotto le sanzioni contro Mosca. Da quel momento, Mosca ha ottenuto dall'Ue 2.200 miliardi di rubli (22,1 miliardi di euro) e altri 66 miliardi di rubli (663,1 milioni di euro) da Paesi europei che non fanno parte dell'Unione per le forniture di gas. La maggior parte delle entrate è provenuta dall'Ungheria (769 miliardi di rubli, o 7,7 miliardi di euro), Italia (655 miliardi di rubli, o 6,6 miliardi di euro), Grecia (328 miliardi di rubli, o 3,3 miliardi di euro) e Slovacchia (310 miliardi di rubli, o 3,1 miliardi di euro). (Rum)