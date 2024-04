Ucraina: deputato Yashin, potremmo bloccare Telegram nel caso di fuga dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'app di messaggistica Telegram potrebbe essere bloccata in Ucraina se vi saranno delle prove della fuga di informazioni. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Rbc Ucraina" il capo del Comitato per la libertà di parola della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale ucraino), Yaroslav Yashin. Secondo Kiev, la Russia potrebbe controllare l'app di messaggistica. Yashin ha sottolineato che il fondatore di Telegram, Pavel Durov, che vive ora negli Emirati Arabi Uniti, non ha rinunciato alla cittadinanza russa. L'Ucraina sostiene che Durov possa essere in contatto con il Cremlino, perché vi sono dei casi in cui l'amministrazione dell'app aveva bloccato dei contenuti "che non sono a favore" della Russia. Il deputato ucraino ha aggiunto che il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina potrebbe introdurre le sanzioni contro Telegram, se vi sarà "un colpo molto doloroso alla sicurezza delle informazioni" del Paese. (Kiu)