India: il partito del Congresso potrà pagare 420 milioni di dollari di tasse arretrate dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione del Paese asiatico, potrà versare dopo le elezioni generali in programma tra aprile e giugno i 35 miliardi di rupie (circa 420 milioni di dollari) di tasse arretrate il cui pagamento gli è stato ingiunto la scorsa settimana. Lo ha fatto sapere il vice procuratore generale Tushar Mehta alla Corte suprema, che ha fissato per il 24 luglio la prossima udienza sul caso. La decisione costituisce una boccata d’ossigeno per il partito, che si era già visto prelevare dai propri conti correnti bancari 1,35 miliardi di rupie (circa 16,2 milioni di dollari) di more nelle scorse settimane. Il Congresso, attraverso i suoi dirigenti, ha fatto sapere di considerare una “manovra politica” l’ingiunzione del Dipartimento delle imposte sul reddito (Itd), che rischia d’impedire al partito di finanziare la propria campagna elettorale. Dall’altra parte il Partito del popolo indiano (Bjp) del premier Narendra Modi sostiene che il dipartimento “sta solo seguendo le regole che governano il sistema fiscale”. (segue) (Res)