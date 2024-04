India: il partito del Congresso potrà pagare 420 milioni di dollari di tasse arretrate dopo le elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 29 marzo il Congresso si era visto recapitare un’ingiunzione di pagamento di ulteriori 18,2 miliardi di rupie (circa 218 milioni di dollari) di imposte non pagate. Lo aveva annunciato il tesoriere del partito, Ajay Maken, parlando di “terrorismo fiscale” da parte del dipartimento delle imposte sul reddito e annunciando ricorso in tribunale. Il contenzioso sulle imposte continua a inasprire le polemiche in India in vista delle elezioni in programma tra il 19 aprile e il primo giugno prossimi, che vedono il Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi in ampio vantaggio. “La legge è dalla nostra parte, non abbiamo alcun dubbio, ma le elezioni potrebbero essere già finite nel momento in cui otterremo giustizia”, aveva affermato Maken. Sulla vicenda era intervenuto anche il leader più noto del Congresso, Rahul Gandhi, che sulla piattaforma social X, l’ex Twitter, aveva avvertito che “quando il governo cambierà, chi cerca di minare la democrazia sarà perseguito”. (Res)