Montenegro: Milatovic avvierà processo risarcimento vittime campo prigionia isola Calva

- Il presidente del Montenegro Jakov Milatovic avvierà una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni competenti con l'obiettivo di avviare il processo per l'approvazione della legge sul risarcimento delle vittime dell'isola Calva (Goli otok), come già è avvenuto in Serbia, Croazia e Slovenia. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "Goli Otok rappresenta una macchia nera nella nostra storia e un simbolo di sofferenza per migliaia di cittadini e le loro famiglie", ha detto Milatovic, annunciando di sostenere gli sforzi che la società civile e l'Associazione delle vittime di Goli Otok stanno facendo da molti anni per risolvere questo problema. Dal 1949 al 1956 nell'isola Calva, che si trova nel mare Adriatico vicino all'isola croata di Arbe, fu istituita una prigione e un campo di lavoro per gli oppositori politici del presidente dell'ex Jugoslavia, Josip Broz Tito. Vi morirono centinaia di persone, con decine di migliaia di prigionieri politici. Serbia, Croazia e Slovenia hanno approvato delle leggi che consentono la riabilitazione degli ex prigionieri politici e il risarcimento dei danni a loro e alle loro famiglie. (Seb)