Moldova: in arrivo lotto di prova di Gnl statunitense

- I cittadini della Moldova potranno utilizzare il carburante proveniente da un lotto di prova di gas liquefatto acquistato dagli Stati Uniti nei primi due giorni di aprile. Lo ha detto il ministro dell'Energia moldavo Viktor Parlicov in una nota. “Al terminal di Alessandropoli, in Grecia, recentemente inaugurato, è arrivata la prima nave con gas naturale liquefatto proveniente dagli Stati Uniti, e su questa nave Energocom (la società statale che acquista risorse energetiche) ha un carico di prova di 2,6 milioni di metri cubi di gas. Così, nei primi due giorni di aprile, i consumatori della riva destra del fiume Nistro in Moldova utilizzeranno nelle loro case il gas proveniente dagli Stati Uniti", ha scritto Parlicov sulla sua pagina Facebook. Secondo il ministro, Energocom è la prima azienda ad utilizzare l'interconnessione tra Grecia e Bulgaria e l'intero corridoio del gas per trasportare il gas in Moldova e verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo in Ucraina. (Rob)