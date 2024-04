Mar Rosso: Resistenza islamica in Iraq rivendica attacco su Eilat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie irachene filo-iraniane, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco contro la città di Eilat, nel sud di Israele, affacciata sul Mar Rosso. In precedenza le Forze di difesa di Israele (Idf) avevano affermato di aver identificato un “velivolo ostile” che era caduto sul territorio dello Stato ebraico danneggiando un edificio, ma senza provocare vittime. La Resistenza islamica in Iraq ha fatto sapere che l’attacco è avvenuto in risposta “ai massacri (di Israele)” e “a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza”. (Irb)