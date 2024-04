Spagna: "El Pais", al vertice Nato di luglio Madrid in fondo a graduatoria spese difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna parteciperà al prossimo vertice della Nato che si terrà a Washington dal 9 all'11 luglio restando tra i Paesi in fondo alla classifica nella spesa per la difesa tra i Paesi alleati. La Spagna, infatti, stanzia l'1,2 per cento del Pil nelle spese per la difesa, classificandosi davanti ai soli Belgio e Lussemburgo. Come riferisce il quotidiano "El Pais", la mancata approvazione del bilancio 2024 rende molto difficile, secondo gli esperti, rispettare l'impegno di raggiungere il 2 per cento del Pil per le spese militari entro il 2029, assunto al vertice della Nato di Madrid di due anni fa. Secondo i dati dell'Alleanza atlantica, solo undici dei 30 Paesi hanno rispettato l'impegno, mentre altri cinque ci sono andati molto vicini, con l'1,79 per cento o più e 14 sono rimasti al di sotto dell'obiettivo fissato al vertice di Newport, in Galles, del 2014. (segue) (Spm)