Spagna: "El Pais", al vertice Nato di luglio Madrid in fondo a graduatoria spese difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa spagnolo aveva previsto uno stanziamento iniziale di 12,8 miliardi di euro di investimenti nel 2023, ma la mancata approvazione del bilancio costringerà a rinegoziare con il Tesoro i fondi necessari a finanziare le operazioni all'estero o programmi di armamento in corso. Secondo "El Pais", di fronte alle critiche, il presidente del governo, Pedro Sanchez, potrà sostenere che la Spagna è il quarto maggior contribuente alle operazioni dell'Alleanza atlantica e che un generale spagnolo comanda la missione in Iraq, mentre la base di Rota, a Cadice, ospita i sei cacciatorpediniere dello scudo missilistico alleato. La città, inoltre, insieme a Cartagena e Maó funge da porto di appoggio per la flotta Nato nel Mediterraneo. (Spm)