Russia: esplosione in un locale a Voronezh

- Un'esplosione ha gravemente danneggiato un locale a tema centroasiatico nella città russa di Voronezh. E' quanto riferiscono i principali media russi che citano fonti della polizia. Le finestre in frantumi della "Casa del tè orientale" in via Lenin sono state mostrate in un filmato pubblicato dal portale "Zvezda". L'agenzia di stampa statale "Ria Novosti" spiega che la polizia sta indagando sull'accaduto. Al momento non è chiaro se vi siano vittime o feriti. (Rum)