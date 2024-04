Argentina-Colombia: i due governi fanno pace dopo gli scambi d'insulti tra Milei e Petro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Argentina e Colombia hanno deciso di fare pace dopo gli scambi di insulti tra i due presidenti, rispettivamente Javier Milei e Gustavo Petro. Lo si apprende da un comunicato congiunto diramato dai ministeri degli Esteri dei due Paesi, che hanno tenuto colloqui per "rafforzare le relazioni diplomatiche nel rispetto dei tradizionali rapporti di fraternità e civiltà e dei legami tra i due popoli sul piano politico, commerciale, culturale e istituzionale". I due governi hanno deciso di "adottare misure concrete per superare le divergenze": la Colombia ha ordinato il ritorno a Buenos Aires del suo ambasciatore Camilo Romero, e ha concesso il proprio benestare al rientro a Bogotà dell'ambasciatore argentino, Gustavo Dzugala, di cui era stata ordinata l'espulsione la scorsa settimana. L'Argentina, da parte sua, ha annunciato la visita in Colombia della sua ministra degli Esteri, Diana Mondino. La svolta giunge a pochi giorni dal 201esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali. (segue) (Abu)