Medio Oriente: nuovo governo Anp presta giuramento davanti a presidente Abbas

- Il nuovo governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), guidato dal primo ministro Mohammed Mustafa, ha prestato giuramento ieri sera davanti al presidente Mahmoud Abbas, a Ramallah, in Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, aggiungendo che il nuovo premier ha promesso che il suo governo sarà al servizio di tutti i palestinesi. Dopo la cerimonia, il presidente Abbas ha presieduto una riunione in cui ha sottolineato che i compiti dell'attuale governo comprendono la Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e la Striscia di Gaza. Sempre secondo Wafa, i compiti del governo includono l'attuazione di riforme istituzionali per migliorare le prestazioni e fornire servizi adeguati al popolo palestinese, l'unificazione delle istituzioni governative, la massimizzazione degli sforzi di soccorso umanitario nella Striscia, la ricostruzione di Gaza e della Cisgiordania e la rivitalizzazione dell'economia palestinese. "L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) è l'unico rappresentante legittimo del nostro popolo e rimane l'autorità responsabile degli affari politici palestinesi, dei negoziati e della riconciliazione", ha dichiarato Abbas. (Res)