Business news: Ecuador, ministero Trasporti delegherà alcune infrastrutture al settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ecuador ha intenzione di delegare i progetti di alcune infrastrutture al settore privato, per poter tagliare le spese statali senza smettere di aumentare gli investimenti nel settore. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Roberto Luque, in un'intervista alla testata “Primicias”. Il ministro ha parlato dell’alleanza pubblico-privato (App) come di una “priorità” del governo. La collaborazione tra governo e investitori privati è un modello chiave, secondo Luque, per completare opere che sono in attesa da anni, come il quinto ponte Guayas, sull'omonimo fiume. Tale infrastruttura è in sospeso da 15 anni e dovrebbe migliorare i collegamenti al porto della città di Guayaquil. Il governo, ha spiegato Luque, vuole promuovere gli investimenti privati perché non dispone di finanze sufficienti a gestire la rete viaria del Paese. (Brs)