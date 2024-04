Business news: Brasile, aeroporto San Paolo riceverà investimenti per 370 milioni di euro e nuovo terminal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Congonhas, a San Paolo, il secondo più trafficato del Brasile l'anno scorso, riceverà investimenti per due miliardi di reais (circa 370 milioni di euro) e un nuovo terminal passeggeri. Lo ha annunciato il ministro Porti e Aeroporti, Silvio Costa Filho, durante una cerimonia. L'investimento sarà fatto da Aena, il concessionario responsabile dell'operazione dell'aeroporto dall'agosto del 2023. Il gruppo spagnolo Aena gestisce altri 16 aeroporti nel Paese e sarà responsabile anche dei lavori a Congonhas. L'aeroporto, situato in una zona centrale della città di San Paolo, ha visto nel 2023 un flusso di 22 milioni di passeggeri, secondo solo all'aeroporto di Guarulhos, il più grande dell'America del Sud, che ha registrato più di 41 milioni di passeggeri nell'anno scorso. Secondo l'Aena, il nuovo terminal sarà più che raddoppiato rispetto alle dimensioni attuali, con nuovi ponti d'imbarco e miglioramenti per offrire maggiore comfort ai passeggeri ed efficienza nelle operazioni. Il concessionario stima che il flusso di passeggeri passi dagli attuali 22 milioni a 29,5 milioni nel 2028. (Brs)