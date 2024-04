Business news: Brasile, per porto di Santos nuovo accordo per investimenti pari a 462,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Santos, in Brasile, riceverà investimenti pari a 2,5 miliardi di reais (circa 462,5 milioni di euro) per la costruzione di un nuovo terminal portuale per la movimentazione di cereali e fertilizzanti. L'accordo è stato firmato tra la società di terminal portuali brasiliani (Embraport) e la società di servizi logistici portuali Rumo S.A. L'investimento sarà finanziato attraverso prestiti e possibili collaborazioni strategiche definite nel corso della realizzazione del progetto. Il nuovo terminal avrà la capacità di movimentare fino a 12,5 milioni di tonnellate all'anno, di cui 9 milioni di tonnellate di cereali e 3,5 milioni di tonnellate di fertilizzanti. L'accordo prevede una durata di 30 anni, durante i quali le operazioni e i servizi portuali saranno di responsabilità di DP World (Dubai Ports World), che possiede il 100 per cento delle azioni di Embraport. (Brs)