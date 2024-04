Business news: Brasile-Francia, Lula e Macron presentano sottomarino costruito in collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e della Francia, Emmanuel Macron, hanno partecipato mercoledì 27 marzo alla cerimonia di lancio di un sottomarino costruito in collaborazione tra i due Paesi presso la base navale di Itaguai, a Rio de Janeiro. La first lady, Rosangela "Janja" da Silva, è stata la madrina di battesimo del nuovo sottomarino, seguendo una tradizione della Marina brasiliana. Con un budget stimato di 40 miliardi di reais (circa 7,4 miliardi di euro), il sottomarino nominato "Tonelero" è il terzo ad essere costruito interamente in Brasile attraverso il Programma di sviluppo di sottomarini (Prosub) della Marina brasiliana, un'iniziativa nata da un accordo firmato tra i due Paesi nel 2008, durante il secondo mandato di Lula, che prevede il trasferimento tecnologico tra Brasile e Francia. Il programma intende consegnare quattro sottomarini convenzionali e uno nucleare entro il 2033. Due sottomarini costruiti attraverso il programma sono già operativi. (Brs)